الأثنين 2 شعبان 1445 ﻫ - 12 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بتكوين تُسجل رقماً قياسياً جديداً

منذ 8 دقائق
عملة بتكوين

عملة بتكوين

A A A
طباعة المقال

سجلت عملة بتكوين مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بعد أن تلقت أكبر عملة مشفرة في العالم دعما من توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام ومن موافقة تنظيمية صدرت في الشهر الماضي لصناديق المؤشرات المتداولة المصممة لتتبع سعر العملة الرقمية.

وارتفعت بتكوين 16.3 بالمئة حتى الآن هذا العام، لتلامس اليوم الاثنين أعلى مستوياتها منذ 27 ديسمبر كانون الأول عام 2021. وبحلول الساعة 1756 بتوقيت جرينتش، ارتفعت بتكوين 4.96 بالمئة خلال اليوم عند 49899 دولارا، بعد أن تأرجحت حول مستوى 50 ألف دولار.

قال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة إقراض العملات المشفرة نيكسو “يعد 50 ألف دولار مرحلة محورية مهمة لعملة بتكوين بعد أن عجز تدشين صناديق المؤشرات المتداولة فوريا في الشهر الماضي عن الإغراء بحركة فوق هذا المستوى النفسي الرئيسي فحسب، بل وأدى إلى بيع 20 بالمئة”.

وتلقت أسهم العملات المشفرة أيضا دعما اليوم الاثنين مع ارتفاع أسهم شركة كوينبيز 4.9 بالمئة وارتفاع أسهم شركتي تعدين العملات المشفرة رويت بلاتفورمز 10.8 بالمئة وماراثون ديجيتال 11.9 بالمئة. وارتفعت أسهم شركة البرمجيات ميكرواستراتيجي وهي مشتر بارز لعملة بتكوين 10.2 بالمئة.

وارتفع سعر عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، 4.12 بالمئة إلى 2607.57 دولار.

وارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية أيضا اليوم الاثنين مع ترقب المتداولين لدلائل قد تكشف عن موعد محتمل يبدأ فيه الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة. ويشير محللون وتوقعات للأسواق المالية إلى شهر مايو أيار باعتباره بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

تايلور سويفت
تايلور سويفت بين ترامب وبايدن.. والأخير: جمعت لك الكثير من المال!
خاتم الزواج
بالصور.. زواج فنان مصري من فتاة بفارق سن 40 عاماً يثير جدلاً
الفنان حمدي الوزير
بسبب "الإيحاءات".. إعلان "كيك" لممثل مصري يثير الجدل

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير (غيتي)
قائد الجيش الألماني: علينا الاستعداد للحرب
صور من مكان الحادث
بالفيديو.. سقوط مبنى في الشويفات