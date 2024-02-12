بتكوين تُسجل رقماً قياسياً جديداً

سجلت عملة بتكوين مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بعد أن تلقت أكبر عملة مشفرة في العالم دعما من توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام ومن موافقة تنظيمية صدرت في الشهر الماضي لصناديق المؤشرات المتداولة المصممة لتتبع سعر العملة الرقمية.

وارتفعت بتكوين 16.3 بالمئة حتى الآن هذا العام، لتلامس اليوم الاثنين أعلى مستوياتها منذ 27 ديسمبر كانون الأول عام 2021. وبحلول الساعة 1756 بتوقيت جرينتش، ارتفعت بتكوين 4.96 بالمئة خلال اليوم عند 49899 دولارا، بعد أن تأرجحت حول مستوى 50 ألف دولار.

قال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة إقراض العملات المشفرة نيكسو “يعد 50 ألف دولار مرحلة محورية مهمة لعملة بتكوين بعد أن عجز تدشين صناديق المؤشرات المتداولة فوريا في الشهر الماضي عن الإغراء بحركة فوق هذا المستوى النفسي الرئيسي فحسب، بل وأدى إلى بيع 20 بالمئة”.

وتلقت أسهم العملات المشفرة أيضا دعما اليوم الاثنين مع ارتفاع أسهم شركة كوينبيز 4.9 بالمئة وارتفاع أسهم شركتي تعدين العملات المشفرة رويت بلاتفورمز 10.8 بالمئة وماراثون ديجيتال 11.9 بالمئة. وارتفعت أسهم شركة البرمجيات ميكرواستراتيجي وهي مشتر بارز لعملة بتكوين 10.2 بالمئة.

وارتفع سعر عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، 4.12 بالمئة إلى 2607.57 دولار.

وارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية أيضا اليوم الاثنين مع ترقب المتداولين لدلائل قد تكشف عن موعد محتمل يبدأ فيه الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة. ويشير محللون وتوقعات للأسواق المالية إلى شهر مايو أيار باعتباره بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة هذا العام.