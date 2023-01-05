بتهمة "حيازة مخدرات".. السجن لمدة عام لمنة شلبي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الخميس، بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه مع وقف التنفيذ؛ لاتهامها بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وجلبه من الخارج.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أمرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات، بعد أن قدم 5 أشخاص كانوا متواجدين في المطار شهادتهم، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وإخضاع المضبوطات لفحص المعمل الكيميائي.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة خلال عودتها للبلاد بتهمة حيازة مادة مخدرة.

وكشفت جمارك مطار القاهرة تفاصيل إلقاء القبض على الفنانة المصرية، بعد ضبط مواد مخدرة بحوزتها خلال عودتها من الخارج للبلاد.

وذكرت الجمارك، أن الفنانة المصرية (دون التصريح باسمها) كانت تحمل “كوكتيل مخدرات”.

وقالت الجمارك في بيانها: “راكبة مصرية بحوزتها كوكتيل متنوع من المخدرات، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك”.

وأضافت: “مأمور الجمرك على لجنة الخط الأخضر ضبط إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية”.

وتابع البيان: “بتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مأمور الجمرك لاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب”.

وذكر البيان أنه “تم تفتيش حقائب الراكبة ذاتيًا، مما أسفر عن ضبط كوكتيل من المخدرات وسط الملابس والمتعلقات الشخصية للراكبة داخل الحقائب”.