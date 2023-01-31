تغريم محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب

قضت المحكمة الاقتصادية المصرية بتغريم محمد رمضان 300 الف جنيه، وتعويض مدني ١٠ آلاف جنيه بتهمة سب وقذف عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا، كما قضت برفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.

وكانت النيابة أسندت للمتهم محمد رمضان، أنه بتاريخ 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني على عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التليفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وإضافتها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والمتاح لكافة الاطلاع عليه قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

يذكر أن جهات التحقيق أحالت 4 عرائض مُقدمة من المحامي طارق جميل سعيد، وبصفته وكيلا عن الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك في الاتهامات المقدمة ضده في السب والقذف والتشهير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوى دون ترخيص ونشر محتوى دون إذن.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم محمد رمضان تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.