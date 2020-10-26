بتهمة عدم احترام البروتوكول الطبي… فتح تحقيق مع رونالدو

قال وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا، انه تم فتح تحقيق من جانب مكتب المدعي العام الفيدرالي ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس لكرة القدم.

واعلن سبادافورا في تصريحات صحفية إيطالية أمس الأحد، إن رونالدو لم يحترم البروتوكول الطبي المقرر تطبيقه بمجرد التأكد من إصابته بالفيروس.

وأضاف الوزير “لا أحد معفي في حالة الإصابة بفيروس كورونا، من الواضح أن هناك الكثيرين ممن يحاولون احترام البروتوكول، ولكن الحل الوحيد لعدم انتشار الوباء هو البقاء في المنزل”.

وكشف “هناك تحقيق قد تم فتحه من قبل مكتب المدعي العام لإثبات ذلك الأمر”.

ونفى رونالدو ما قاله الوزير الإيطالي بأن البرتغالي اخترق البروتوكول وعاد من بلاده إلى إيطاليا وهو مصاب بالفيروس، ليؤكد اللاعب أنه جاء إلى تورينو في طائرة طبية ولم يتواصل مع أي شخص.

ونشب خلاف علني بين كريستيانو رونالدو ووزير الرياضة الإيطالي أواسط الشهر الجاري، بعد أن اتهم كل منهما الآخر بشكل غير مباشر بالكذب بشأن ما إذا كان النجم البرتغالي قد انتهك القواعد الصحية.

وأعلن سبادافورا، أن كريستيانو رونالدو على الأرجح قد يكون خرق البروتوكول الصحي من خلال التحاقه بمنتخب بلاده في الوقت الذي كان فيه فريقه يوفنتوس الإيطالي في الحجر الصحي، بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا بين العاملين بالنادي، ومن ثم مرة جديدة بعد عودته إلى تورينو بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله فترة العزل.

ورد النجم البرتغالي على وزير الرياضة الإيطالي بأنه التزم بكل الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وقال عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام” من منزله في تورينو حيث يعزل نفسه رغم عدم ظهور أي أعراض عليه: “قال أحد السادة هنا في إيطاليا لن أذكر اسمه إنني لم التزم بالقواعد وهذا محض افتراء. لقد اتبعت جميع البروتوكولات وسأواصل اتباعها وضميري مرتاح .. كل ما فعلته كان مصرحا به”.