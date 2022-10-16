بثنائية مارتينيز.. إنتر ميلان يحقق فوزا ثمينا في الدوري الإيطالي

بفضل هدفين حملا توقيعي المهاجم لاوتارو مارتينيز ولاعب الوسط نيكولو باريلا فاز إنتر ميلان بسهولة في ملعب سان سيرو على ضيفه سالرنيتانا 2-صفر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

افتتح إنتر التهديف في الدقيقة 14 عبر لاوتارو الذي أطلق كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتد الكرة أمام حارس سالرنيتانا لويجي سيبي قبل أن تشق طريقها نحو شباك الفريق الزائر.

وكان هذا أول هدف يحرزه الأرجنتيني لاوتارو بعد فشله في هز الشباك في خمس مباريات متتالية في الدوري.

وكان من الممكن لإيدن جيكو منح إنتر الهدف الثاني لولا تردده كثيرا قبل أن ينجح الدفاع في قطع الكرة بعد مرور 30 دقيقة من عمر اللقاء.

وحرم الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى إنتر ميلان مهاجم سالرنيتانا البولندي كشيشتوف بيونتيك من فرصة لتحقيق التعادل ليحصل الفريق الزائر على ركلة ركنية مباشرة قبل نهاية الشوط الأول.

وحصل إنتر الذي هزم سالرنيتانا 5-صفر في مباراتي الموسم الماضي على فرصة لتعزيز تقدمه لكن الحارس كان حاضرا ومتيقظا.

وضاعف باريلا حصيلة إنتر في الدقيقة 58 عندما سيطر على الكرة ببراعة واضحة داخل منطقة الجزاء وأرسلها إلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وهز لاوتارو وباريلا الشباك أيضا في تعادل إنتر ميلان 3-3 مع برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي وهي نتيجة قربت فريق المدرب سيموني إنزاجي من بلوغ دور 16 في البطولة الأوروبية الأولى للأندية.

وبناء على هذا الانتصار تقدم إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي مركزا وحيدا إلى المركز السابع بين فرق البطولة العشرين برصيد 18 نقطة من 10 مباريات.

ويتخلف إنتر ميلان حاليا بفارق نقطة وحيدة عن روما الذي لعب تسع مباريات وبفارق نقطتين عن ميلان الخامس الذي سيلتقي في وقت لاحق اليوم الأحد مع فيرونا.

وظل سالرنيتانا في المركز 12 بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط.

في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي السبت القادم يلتقي إنتر ميلان مع مضيفه فيورنتينا بينما يلتقي سالرنيتانا مع ضيفه سبيتسيا.