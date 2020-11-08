بخلاف عائلة بايدن..البيت الأبيض يستقبل الكلبان”ميجر” و”تشامب”

لن ينتقل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى مقر إقامته الجديد في البيت الأبيض هو وعائلته فحسب ، بل سينتقل معهم زوج من الكلاب .

وظلّ البيت الأبيض بلا كلاب منذ عام 2016، أي ذات السنة التي شهدت انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، ليكون بذلك أول رئيس أميركي لا يقتني كلابا منذ عقود، حسبما ذكر موقع “يو إس أي توداي”.

وسيرافق الكلبان “ميجر” و”تشامب” وهما من فصيلة “الراعي الألماني” عائلة بايدن لمقر إقامتهم الجديد.

وسبق لبايدن أن تحدث لشبكة “سي إن إن” الأميركية سنة 2018 عندما تبنى “ميجر”، حيث شكر جمعية “ديلاوير هيومن أسوسييشن” لجهودها في ميدان تأمين منازل للكلاب الضالة.

وقبل ترامب، كان لدى الرئيس السابق باراك أوباما وعائلته كلبان من فصيلة كلاب الماء البرتغالية يعيشان معهم في البيت الأبيض، وهما “بو” و”صني”.

كذلك امتلك جون أدمز، الرئيس الثاني للولايات المتحدة، وأول من يعيش في البيت الأبيض، كلبان اسمهما “جونو” و”ساتان”.

وكان بايدن قد أعلن في خطاب النصر الفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية أن: “شعب هذه البلاد قال كلمته”، متعهدا أمام أنصاره في ويلمينغتون بأن يكون أميركيا يوحد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع.

وأضاف أنه يتفهم خيبة أمل الذين صوتوا لترامب مشيرا إلى أن جزءا من التفويض الذي أعطي له هو أن نتعاون كجمهوريين وديموقراطيين من أجل رفعة أميركا.