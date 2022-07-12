بدء العدّ التنازلي لانتقال ليفاندوفسكي الى برشلونة

اقترب موعد مغادرة المهاجم البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” نادي بايرن ميونخ، وبدأ العد التنازلي لرحيله صوب برشلونة هذا الصيف.

في التفاصيل، دخل النادي الكتالوني في مفاوضات مكثفة منذ أسابيع، مع إدارة بطل ألمانيا لإنجاز صفقة ليفاندوفسكي، الذي طلب بنفسه مغادرة ملعب أليانز أرينا بنهاية الموسم الماضي.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، فإن برشلونة بصدد التقدم بعرض أخير لضم أفضل لاعب في العالم، والذي قد يصل إلى نحو 50 مليون يورو، إلى جانب بعض الحوافز الإضافية.

ويؤمن مسؤولو برشلونة بأن العرض سيحظى بموافقة النادي البافاري، مما يمكنه من ضم صاحب الـ33 عامًا هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من التقارير التي أفادت في الساعات الماضية بأن البارسا تقدم بعرض رابع، إلا أن وسائل الإعلام الألمانية المقربة من بطل البوندسليجا نفت هذه الشائعات.

يذكر أن ليفاندوفسكي عاد إلى مدينة ميونخ، الإثنين، قبل الحضور في مقر النادي اليوم، للخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية قبل بدء فترة الإعداد.

في سياق متصل، أفاد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم “فابريزيو رومانو” بأن نادي برشلونة اقترب من إتمام صفقة التعاقد مع جناح نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، الدولي البرازيلي رافينيا.

وفي تغريدة على تويتر، كتب رومانو على حسابه: “قدم برشلونة أخيرا العرض الرسمي لضم رافينيا، ومن المنتظر أن يوافق عليه ليدز”.

وأضاف “يشمل العرض مبلغًا ثابتًا قدره 58 مليون يورو، ويرتفع هذا المبلغ بالمتغيرات إلى 68 مليونا.. الصفقة في المراحل الأخيرة”.