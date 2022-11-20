بداية مخيبة.. قطر تخسر من الإكوادور في افتتاح كأس العالم

خسر المنتخب ال قطر ي أمام نظيره الإكوادوري بنتيجة 0/2 ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد البيت في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأحرز إينير فالنسيا هدفي المنتخب الإكوادوري في الدقيقتين 16 و 31 أحدهما من ركلة جزاء.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى سيطر المنتخب الإكوادوري على الكثير من فتراتها ، خاصة في الشوط الأول الذي تسيده تماماً في الوقت الذي ظهر فيه الفريق القطري بصورة مخيبة لآمال جماهيره التي انتظرت مستوى أداء أفضل وبالطبع نتيجة غير التي آلت إليها المباراة.

وبهذه النتيجة ، حصد المنتخب الإكوادوري أول 3 نقاط له بالمونديال ، بينما بقي العنابي بلا رصيد.

وأصبح فالنسيا رابع لاعب يحرز هدفين في المباراة الافتتاحية في آخر خمس نسخ بعد ميروسلاف كلوزه في 2006 ونيمار في 2014 ودينيس تشيرشيف في 2018.

وتلعب قطر ضد السنغال في المباراة المقبلة في المجموعة الأولى يوم الجمعة، بينما تلعب الإكوادور ضد هولندا في اليوم ذاته.

وستكون قطر بحاجة إلى التعافي قبل مواجهة بطلة أفريقيا في مواجهة حاسمة، حيث تخشى أن تكون رابع دولة تستضيف المنافسات وتخرج من الدور الأول بعد سويسرا 1954 وتشيلي 1962 وجنوب أفريقيا 2010.

وتمسكت قطر بنفس العناصر المألوفة في التشكيلة الأساسية وبوجود الهداف المعز إلى جانب زميله أكرم عفيف وحسن الهيدوس، لكن الفريق ظهر بعيدا تماما عن مستواه الذي جعله يحرز لقب كأس آسيا 2019.