الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بدرية طلبة ترد على اتهامها بـ"التطبيل" لياسمين عبد العزيز

منذ 18 دقيقة
بدرية طلبة

بدرية طلبة

A A A
طباعة المقال

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة ببرنامج “كلام الناس”، وردت بدرية على الانتقادات التي وجهت لها بسبب ما وصفه البعض بـ”التطبيل” للفنانة ياسمين عبد العزيز.

واوضحت بدرية، وقالت: “أه صحبتي وتستاهل وبحبها وهطبل لها وأمسك رق وأتحزم وأرقص لها كمان”.

وأضافت: “دي مش مصلحة، في حاجة اسمها عشرة وعيش وملح وصداقة إيه الجديد علشان بشتغل مع ياسمين ما أنا دايمًا بشتغل معاها، وبشتغل مع كتير أوي هطبل لهم كلهم وكل اللي في الوسط صحابي ولو أي حد حصل له حاجة هقف معاه لو ما نقفش جنب بعض هنجيب مين يقف”.

وأكملت: “إحنا العشرة اللي بتتولد بينا في الكواليس بتخلينا نقرب من بعض، وحتى لو مش بحب فلانة ولو لقيت حد ضايقها هدافع عنها والمثل بيقول أنا وأخويا على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب”.

    المزيد من منوعات

    تعذيب
    على مدار 3 ايام.. أب يمني يعذب ابنه والسبب 20 دولار
    مشنقة
    طفل ينتحر بسبب التنمر الشديد على مدار أشهر
    عثمان ديمبلي
    ديمبلي يشترط للانضمام إلى تشيلسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية
    ارتفاع ضغط الدم
    4 عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا.. تجنّبوها!