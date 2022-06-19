بدرية طلبة ترد على اتهامها بـ"التطبيل" لياسمين عبد العزيز

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة ببرنامج “كلام الناس”، وردت بدرية على الانتقادات التي وجهت لها بسبب ما وصفه البعض بـ”التطبيل” للفنانة ياسمين عبد العزيز.

واوضحت بدرية، وقالت: “أه صحبتي وتستاهل وبحبها وهطبل لها وأمسك رق وأتحزم وأرقص لها كمان”.

وأضافت: “دي مش مصلحة، في حاجة اسمها عشرة وعيش وملح وصداقة إيه الجديد علشان بشتغل مع ياسمين ما أنا دايمًا بشتغل معاها، وبشتغل مع كتير أوي هطبل لهم كلهم وكل اللي في الوسط صحابي ولو أي حد حصل له حاجة هقف معاه لو ما نقفش جنب بعض هنجيب مين يقف”.

وأكملت: “إحنا العشرة اللي بتتولد بينا في الكواليس بتخلينا نقرب من بعض، وحتى لو مش بحب فلانة ولو لقيت حد ضايقها هدافع عنها والمثل بيقول أنا وأخويا على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب”.