بدرية طلبة: مهنة التمثيل تمنعني من ارتداء الحجاب

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة على برنامج “البخت”، والتي كشفت من خلالة عن تفاصيل كثيرة بحياتها أعلنت عنها لأول مرة ومنها العديد من الأسرار.

وقالت بدرية طلبة، خلال استضافتها في البرنامج، إنها تتمنى ارتداء الحجاب ولكن مهنة التمثيل تمنعها، خاصة أنها مازالت لا تجسد دور الأم بشكل كبير.

وأضافت بدرية طلبة فى تصريحات تليفزيونية، إنها لا ترتدي المايوه على الشاشة، خاصة أنها فى حياتها الشخصية تقوم بارتداء المايوه الشرعي.

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” صورة جديدة لها من آخر جلسة تصوير خضعت لها خلال الأيام الماضية.

وجاءت الصورة بمثابة مفاجأة للمتابعين ولكل الجمهور، وذلك لما ظهرت به بدرية في الصور، حيث بدت أصغر من عمرها كثيرًا وكأنها في “العشرينات”.

وارتدت بدرية طلبة فستان زفاف من اللون الأبيض، واضعة تاج من الماس الأبيض على رأسها، واستخدمت ميك آب طفولي مما ساهم في تغيير ملامح وجهها وكأنها في العشرينات من عمرها.

وحصلت الصور على إعجاب الآلاف من متابعيها بجميع منصات التواصل الاجتماعي، كما تداولها الكثير من رواد التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم الشخصية معلقين عليها بأجمل العبارات.

وكانت بدرية طلبة قد أثارت حالة من الجدل بعد وصفها من البعض بـ”التطبيل” للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وأوضحت بدرية: “أه صحبتي وتستاهل وبحبها وهطبل لها وأمسك رق وأتحزم وأرقص لها كمان”.

وأضافت: “دي مش مصلحة، في حاجة اسمها عشرة وعيش وملح وصداقة إيه الجديد علشان بشتغل مع ياسمين ما أنا دايمًا بشتغل معاها، وبشتغل مع كتير أوي هطبل لهم كلهم وكل اللي في الوسط صحابي ولو أي حد حصل له حاجة هقف معاه لو ما نقفش جنب بعض هنجيب مين يقف”.

وأكملت: “إحنا العشرة اللي بتتولد بينا في الكواليس بتخلينا نقرب من بعض، وحتى لو مش بحب فلانة ولو لقيت حد ضايقها هدافع عنها والمثل بيقول أنا وأخويا على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب”.