بدقيقة... إليكم متوسط عدد الكلمات التي يتحدثها الشخص

يتحدث المرء كثيراً خلال اليوم الواحد، إنما لم يفكّر يوماً بعدّ عدد الكلمات التي يقولها في اليوم الواحد أو حتى في الدقيقة.

كم متوسط عدد الكلمات التي يتحدثها الشخص العادي في الدقيقة؟

طبعاً الإجابة الدقيقة تعتمد على عدة عوامل، أولاً اللغة، لأن حجم الكلمات يختلف من لغة لأخرى، وكذلك طريقة نطقها، ومدى سرعة التحدث بها، كما يعتمد ذلك على عوامل أخرى تتعلق بموضوع الحديث، هل مثلاً تتحدث في عرض تقديمي، أم محادثة عادية؟ وأيضاً نبرة الصوت والنمط الشخصي في الحديث.

إذا أخذنا اللغة الإنجليزية مثالاً، لوجود دراسات غربية عديدة تحاول إحصاء متوسط عدد الكلمات التي يتحدثها الشخص العادي في الدقيقة، سنجد أرقاماً قريبة من الواقع، لكن حسب نوع المحادثة.

إذ تزعم بعض المصادر أنه يمكن الحديث بما بين 100 و130 كلمة في الدقيقة، بينما يشير آخرون إلى نطاق من 120 إلى 150 كلمة، ووفقاً لشركة التدريب على الكلام المحترفة Successfully Speaking، تتراوح الخطابات عادةً ما بين 150 إلى 180 كلمة.

مهما كان متوسط ​​معدل الكلام في المحادثة، فمن المتفق عليه عموماً أنه يجب التحدث بوتيرة أبطأ في العروض التقديمية، إذ يقدر موقع Improve Podcast أنَّ المتوسط ​​يتراوح بين 100 و150 كلمة في الدقيقة.

لكن غالباً عندما تلقى الخطب بوتيرة أسرع يكثر متوسط عدد الكلمات، إذ حلّلت منصة VirtualSpeech الأرقام في 5 محادثات شهيرة على منصة TED ذات أطوال مختلفة، ووجد أنَّ معدلات التحدث تنخفض فعلياً بين 154 كلمة في الدقيقة، في محادثة قدمتها الباحثة الأمريكية بريني براون، و201 كلمة في الدقيقة في محادثة للمؤلف الأمريكي توني روبنز، بمتوسط ​​173 كلمة في الدقيقة.

وعلى العموم، من المفترض أن يتحدث رواة الكتب المسموعة ومذيعو الراديو ومقدمو المدونات الصوتية أسرع قليلاً مما يتحدثون أثناء الدردشة العادية، بنحو 150 إلى 160 كلمة في الدقيقة. ويشكل الباعة في المزاد فئة خاصة بهم؛ إذ يسجلون ما يقرب من 250 كلمة في الدقيقة. وقد يتفوق المُعلّقون الرياضيون، الذين يحتاجون إلى مواكبة اللعب السريع، في متوسط عدد الكلمات، كما لفتت مجلة Mental Floss الأمريكية.

لكن عندما يتعلق الأمر بأسرع متحدث على الإطلاق فلم يتفوق أحد على شون شانون، الذي يحمل الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لـ “أسرع متكلم”. في عام 1995، تلا شانون حوار “أكون أو لا أكون” من مسرحية هاملت لشكسبير، الذي يتألف من 260 كلمة في 23.8 ثانية، أي بمتوسط 655 كلمة في الدقيقة.

كيف تقيس سرعتك؟

إذا كان الفضول يثيرك لمعرفة متوسط عدد الكلمات التي تتحدث بها في الدقيقة، يُمكنك اختبارها بقياس سرعتك في الحديث باسترسال وتفعيل ساعة توقف (Stopwatch) لحساب الدقيقة.

أو يمكنك ذلك أيضاً بالقراءة بصوت عالٍ، لتضمن استمرار الحديث والاسترسال في نطق الكلمات، لكن قبل ذلك عليك أن تعرف أن معظم مواد القراءة التي تصادفها ستنقسم عموماً إلى ثلاث فئات للمحتوى:

مادة سهلة القراءة

مادة قراءة متوسطة المستوى

مواد القراءة الصعبة

إذا كنت تريد قياس سرعة قراءتك بدقة فيجب عليك القيام بذلك لجميع نطاقات الصعوبة الثلاثة التي تقرأها (سهلة ومتوسطة وصعبة)، كما نصح موقع Iris Reading، إذ يرى أن ذلك سيؤدي إلى منحك “نطاق قراءة” يوفر تقييماً أكثر دقة لسرعة قراءتك.

على سبيل المثال، قد تقرأ 300 كلمة في الدقيقة مع نص سهل، و200 في نص متوسط، و100 مع نص صعب.

لكن ما نوع مواد القراءة التي يجب عليك استخدامها؟ يُمكنك أن تبدأ بقياس سرعة قراءتك بمواد متوسطة المستوى، ربما تكون هذه هي المادة التي تقرأها غالباً كجزء من روتين القراءة اليومي، مثل الكتب المفضلة أو المقالات أو حتى منشورات فيسبوك الطويلة.

لقياس سرعة قراءتك ما عليك سوى القراءة لمدة دقيقة واحدة وإحصاء عدد الكلمات التي تقرأها في تلك الدقيقة. وبعد قياس سرعة قراءتك في مادة متوسطة المستوى، سترغب في قياسها مرة أخرى بمواد سهلة، مثل الأخبار والنصوص الكوميدية وكتب الأطفال، وستلاحظ بنفسك أنك تقرأ هذا النوع من المواد بوتيرة أسرع من محتوى المستوى المتوسط.

الآن بعد أن اكتشفت سرعة قراءتك في مادة متوسطة المستوى وسهلة، سترغب في معرفة سرعة قراءتك في قراءة أكثر صعوبة، سيؤدي القيام بذلك إلى تزويدك بتحليل أفضل لسرعة قراءتك عبر أنواع مختلفة من المواد الأكثر صعوبة، مثل المواد التقنية والعلمية والفلسفية والاقتصادية، وقد يشمل ذلك أيضاً المواد التي تستغرق وقتاً طويلاً، وتتطلب أكبر قدر من التركيز من جانبك.