بدقيقة.. شابة تدخل موسوعة غينيس بـ رجول الدجاج

تعد موسوعة “غينيس” من اكثر الكتب الموثقة عالمياً، بحيث ينتظرها عدد كبير من الاشخاص سنوياً، وتتمتع بعدد كبير ومختلف من الارقام القياسية مثل أقوى رجل في العالم او اطول امرأة، أكبر قطالشاوامور غريبة ومتنوعة.

هذا وفي جديد الارقام القياسية دخلت الشابة فويولويثو سيمانايل بعد ان اكلت حوالي ١١٣ جرام رجول الدجاج في دقيقة فقط، لتحقق الرقم القياسي العالمي الجديد في موسوعة غينيس.

وكانت فويولويثو تتنافس مع 4 من زملائها في مطعم بديربان جنوب في جنوب إفريقيا، حسبما ذكرت وكالة UPI.

وقالت “صوفيا جريناكر” المحكم الرسمي في موسوعة غينيس في بيان صحفي: “فازت Vuyo على المشاركين الآخرين بفارق ضئيل، ورغم أنها كانت الأكثر تواضعًا وهدوءًا من بين جميع المشاركين، كان من المؤثر حقًا أن نراها تحقق هذا اللقب”.

كما قالت صوفيا: “إن الأشخاص الذين يتناولون الطعام السريع في جميع أنحاء العالم منافسون للغاية وسيقفزون على أي أرقام قياسية جديدة تظهر، لكنني أعتقد أنه سيكون من الصعب التغلب على هذا الرقم القياسي الذي حققته فويو”.