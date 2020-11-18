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بدلا ًمن سمكة..صياد يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية

منذ 11 ساعة
صياد - تعبيرية

صياد - تعبيرية

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تفاجأ صياد ألماني بشئ غير متوقع علق في صنارته حينما كان يمارس عمله في اصطياد الأسماك .

وأمسك صياد سمك بقنبلة من الحرب العالمية الثانية كانت غارقة بأحد روافد نهر الراين في ألمانيا، بدلاً من اصطياد سمكة.

وأعلنت الشرطة الألمانية، أن الرجل اصطاد من نهر زيغ في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا قنبلة طولها 7.5 سنتيمتر تعود للحرب العالمية الثانية، وفقاً لموقع “روسيا اليوم”.

وذكرت الشرطة أن القنبلة تم تسليمها إلى هيئة التخلص من الذخائر وجرى إبطال مفعولها من قِبل متخصصين.

وحثت الشرطة من يعثر على مثل هذه الأشياء الباقية من الحرب العالمية إلى إخطارها.

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