بديع أبو شقرا: “كل عمرا الإحتكارات موجودة ومغطّاية من الروس الكبيرة”

علّق الممثل اللبناني بديع أبو شقرا على الإحتكارات التي يشهدها لبنان، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “عأساس هالإحتكارات للأدوية وتخزين وتهريب الفيول وغيرو ما كانت موجودة؟ كل عمرا موجودة ومغطّاية من الروس الكبيرة، هلق ما بقى فين يغطوا كل شي، بلشوا يضحوا شوي شوي بِتراتبيّة من تحت لفوق، ولو الروس الكبيرة ما عطيوا الضو الأخضر لشوية تضحيات بأزلامن بس ليمتصّوا ضغط الشعب ما كان بيّن شي”.

وقد لاقى منشور بديع أبو شقرا اعجاب عدد كبير من المتابعين.

في سياق آخر، تحدى الممثل اللبناني بديع أبو شقرا الطبقة الحاكمة في لبنان بإجراء إنتخابات مبكرة، مؤكداً أن الشعب اللبناني لن يهدأ أبداً، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلق أبو شقرا قائلاً: “لم أكن يوماً من مؤيدي الانتخابات على قانونها الحالي المتخلف، ولكن اليوم وأكثر من اي وقت نتحدّى تلك المنظومة ومناصريها لإجراء انتخابات على اي قانون كان رغم انهم يملكون السلاح والبلطجة والمال والزعبرة فهل تجرؤون؟ اي تحدٍّ آخر سيكون مؤلم ؟”.