برادا تصنع أزياء خاصة لرواد الفضاء

قالت مجموعة برادا الإيطالية للمنتجات الفاخرة وشركة أكسيوم سبيس الناشئة ومقرها تكساس اليوم الأربعاء إنهما ستتعاونان في تصميم بدلات فضائية لمهمة أرتيميس 3 على القمر التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والمقررة في عام 2025.

وذكرت الشركتان في بيان مشترك إن مهندسي برادا سيعملون مع فريق الأنظمة في أكسيوم سبيس طوال عملية التصميم، وسيطورون حلولا للمواد وخواص التصميم لحماية رواد الفضاء من التحديات في الفضاء والبيئة القمرية.

وتعاقدت شركة أكسيوم مع ناسا على تطوير بدلات فضائية لاستخدامها على القمر وبرامج فضائية أخرى.