الأربعاء 19 ربيع الأول 1445 ﻫ - 4 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برادا تصنع أزياء خاصة لرواد الفضاء

منذ 10 دقائق
مجموعة برادا الإيطالية

مجموعة برادا الإيطالية

A A A
طباعة المقال

قالت مجموعة برادا الإيطالية للمنتجات الفاخرة وشركة أكسيوم سبيس الناشئة ومقرها تكساس اليوم الأربعاء إنهما ستتعاونان في تصميم بدلات فضائية لمهمة أرتيميس 3 على القمر التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والمقررة في عام 2025.

وذكرت الشركتان في بيان مشترك إن مهندسي برادا سيعملون مع فريق الأنظمة في أكسيوم سبيس طوال عملية التصميم، وسيطورون حلولا للمواد وخواص التصميم لحماية رواد الفضاء من التحديات في الفضاء والبيئة القمرية.

وتعاقدت شركة أكسيوم مع ناسا على تطوير بدلات فضائية لاستخدامها على القمر وبرامج فضائية أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

شعار جائزة نوبل
فوز العلماء مونجي باوندي ولويس بروس وأليكسي إيكيموف بجائزة نوبل في الكيمياء
سينتيا خليفة
سينتيا خليفة لـ"صوت بيروت إنترناشونال": طموحي للعالمية يميزني عن زميلاتي
الملياردير الأميركي إيلون ماسك
إيلون ماسك أمام مشكلة قضائية جديدة

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!
انفجار في أكسفورد
فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء
تعرض زوجة الياس الحصروني لحادث سير
وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير