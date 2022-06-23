براد بيت قرر الإقلاع عن التدخين أثناء جائحة كورونا

كشف الممثل العالمى براد بيت أنه قرر الإقلاع عن التدخين أثناء جائحة فيروس كورونا خلال عام 2020، حيث صرح قائلا:” في السن التي تشعر أنه لا يوجد شيئا جديدا، بعد هدنة كورونا اكتشفنا الفرح من جديد”.

وأكمل بيت حديثه قائلا:” كنت أتحرك دائمًا مع التيارات، وبالتالي أعتقد أننى واجهت بعض سنوات اعانى من اكتئاب بسيط ، ولم أتمكن من التقاط لحظات الفرح تلك إلا بعد أن أتصالح مع ذلك، في محاولة لاحتضان كل جوانب الذات”.

وأنهى بيت حديثه قائلا:” وكان الإقلاع عن التدخين واحد من هذه الأشياء التي اكتشفت أننى استطيع فعلها خلال فترة الكورونا”، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “pagesix”.

وتستقبل دور العرض السينمائي في مصر، فيلم براد بيت Bullet Train يوم 4 أغسطس المقبل، وهو الفيلم الذي يدور حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة ولكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.