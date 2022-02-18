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براد بيت… يرفع دعوى قضائية ضد أنجلينا جولي

منذ 14 ساعة
أنجلينا جولي وبراد بيت

أنجلينا جولي وبراد بيت

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قدم الممثل براد بيت دعوى قضائية ضد طليقته أنجليبنا جولي, بسبب صفقة عمل وقعتها جولي منذ عدة أشهر, وكان الزوجين السابقين قد أمتلكا حصة غالية في شركة “Miravel” للخمر منذ العام 2008 وعقدا أتفاقية على عدم بيع أحدهما لحصته دون إذن من الأخر.
وهذا ما خالفته جولي وبذلك, أن الدعوى القضائية التي رفعها بيت, ويتهم من خلالها جولي ببيع حصتها من الشركة في أكتوبر 2021, دون علمه وأنها مدينة له بحق المعرفة قبل البيع.
وقال بيت في الدعوى القضائية إن جولي باعت حصتها في المصنع الفرنسي “تشاو ميرافال”، دون أن تبلغه رسمياً إلى رجل الأعمال الروسي، يوري شيفلر.
وبهذ لم تحدد الدعوى القضائية نسبة الخسائر ولكن براد يهدف الى إبطال عملية البيع.
وذكر أنه وجولي عندما كانا متزوجين اشتريا المصنع الفرنسي عام 2008، مقابل 28.4 مليون دولار، وساهمت أنجيلنا جولي بنحو 40 بالمئة من التمويل، بما يعادل 11.3 مليون دولار.
وذكر أنه بذل جهدا كبيرا تحسين وضع المصنع وجعله مدرا للأرباح.

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