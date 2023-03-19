برايتون يسحق جريمسبي بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

أوقف برايتون آند هوف ألبيون مفاجآت منافسه جريمسبي تاون، المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، وفاز عليه 5-صفر ليبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأحد.

وتابع روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون الموقوف المباراة من المدرجات وشاهد سيطرة فريقه على منافس يأتي خلفه بفارق 76 مركزا في ترتيب الفرق في هرم كرة القدم الإنجليزية.

وتقدم برايتون بهدف مبكر بعد ست دقائق حيث تابع دينيس أونداف كرة مرتدة بعد تسديدة موزيس كايسيدو، وانتهى الشوط الأول 1-صفر فقط.

وبعد الاستراحة بست دقائق، أضاف الشاب إيفان فيرجسون (18 عاما) الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة أليكسيس ماك أليستر.

واعتقد فيرجسون بعد دقائق أنه سجل هدفا آخر قبل إلغائه بسبب التسلل، لكن اللاعب ذاته سجل بعد ذلك الهدف الثالث مستفيدا من تمريرة زميله أونداف.

وأصبحت النتيجة 4-صفر عن طريق ضربة رأس من سولي مارش بعد تمريرة آدم ويبستر ليحرز هدفه الثامن هذا الموسم قبل أن يختتم كاورو ميتوما الأهداف بتسديدة أبدلت اتجاهها في اللحظات الأخيرة.

وسيلعب برايتون في قبل النهائي مع الفائز من مانشستر يونايتد وفولهام في وقت لاحق اليوم.

وكان شيفيلد يونايتد قد فاز 3-2 على بلاكبيرن روفرز اليوم وسيلعب في قبل النهائي مع مانشستر سيتي الذي سحق بيرنلي 6-صفر أمس السبت.