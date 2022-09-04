برايتون يسحق ليستر بخماسية في الدوري الإنجليزي

أحرز أليكسيس ماك أليستر لاعب الوسط هدفين ليقود برايتون آند هوف ألبيون لفوز ساحق 5-2 على ضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

ولدى ليستر نقطة واحدة من أول ست جولات رغم التقدم بهدف في أول دقيقة، لكنه ظهر بشكل متواضع بعد ذلك ليتسبب في زيادة الضغوط على المدرب بريندان رودجرز.

ومنح كليتشي إيهيناتشو التقدم بهدف للفريق الزائر، وأدرك زميله باتسون داكا التعادل 2-2 قبل الاستراحة.

لكن برايتون سجل عن طريق هدف بطريق الخطأ من لوك توماس وأهداف موزيس كايسيدو ولياندرو تروسارد وثنائية ماك أليستر بواقع هدف من ركلة جزاء وآخر من ركلة حرة رائعة.

وحُرم ماك أليستر من أحد أجمل الأهداف عندما أطلق تسديدة هائلة من 30 ياردة داخل الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لحوالي خمس دقائق بسبب تسلل في بناء الهجمة.

وتوضح النتيجة مدى معاناة ليستر الذي استقبل 16 هدفا في ست مباريات بالدوري.

وسيلعب برايتون، الذي تقدم إلى المربع الذهبي، مع بورنموث يوم السبت المقبل بينما يستضيف ليستر منافسه المتعثر أستون فيلا في مباراة لا بديل فيها عن الفوز للمدرب رودجرز.