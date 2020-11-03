برج خليفة يحتفل بميلاد النجم الهندي شاروخان

فوجىء سكان دبي في ظهور صورة الممثل الهندي شاروخان على برج خليفة احتفالا بميلاده الـ 55 حيث أضيء برج خليفة كهدية رمزية له.

ونشر شاروخان صورة له وخلفه برج خليفة الذي طُبع بصورته، عبر صفحته الخاصة على تويتر.

وعلق شاروخان كاتباً: “من الجميل أن أرى نفسي على أكبر وأطول شاشة في العالم. لقد قام صديقي محمد العبار بوضع صورتي على أكبر شاشة حتى قبل عرض فيلمي التالي. شكرا واحبكم جميعاً… أعجب أطفالي بشدة وأنا أحبه”.

شاروخان، من مواليد 2 نوفمبر 1965 في نيودلهي بالهند، وكثيراً ما يُختصر اسمه في حروفه الأولى (SRK)، هو ممثل أفلام بوليوودي وراقص ومنتج وشخصية تلفزيونية ورجل أعمال هندي شهير ومالك حق الامتياز لفريق كولكاتا نايت رايدرز للكريكت. يعد واحدًا من أغنى الممثلين في العالم، بصافي ثروة تقدر بحوالي 600 مليون دولار.

بدأ خان مشواره الفني في أواخر الثمانينات بظهوره في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية منها مسلسل الجندي (Fauji) ومسلسل داريا ديل (Dariya Dil) سنة (1988 و 1989) إلى غاية مسلسله التلفزيوني الأخير الأبله (Idiot) سنة 1991، لكن طريق الشهرة ستعبد له خلال مشاركته الأولى في السينما البوليودية من خلال فيلم ديوانا سنة 1992 والذي حقق به نجاحًا تجاريًا كبيرًا في وقت مبكر من حياته ومنحه جائزة فيلم فير لأفضل ممثل صاعد، لتتوالى نجاحاته منذ ذلك الحين، في العديد من الأفلام التي اكتسبت شهرةً محلية وعالمية.