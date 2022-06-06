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برسالة حزينة.. مغني راب يعلن إصابته بسرطان القلب: النهاية قريبة!

منذ دقيقتين
يساعد الغناء على خفض ضغط الدم

يساعد الغناء على خفض ضغط الدم

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كشف مغني الراب المصري ​عمرو سليمان​ المعروف بـ”​أفرو​” بأنه مصاب بمرض السرطان في القلب.

وجاء هذا الإعلان عن الخبر الحزين في صفحة الفنان الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي عبر خاصية القصة فكتب: “سرطان قلب، الحمد لله يارب، النهاية ستكون قريبة، بالنسبة لي أتمنى من الجميع أن يسامحني لو فعلت أي شيء خاطئ في حقهم، ليس لدي وقت كثير متبقياً، سأغادر الأرض أسرع مما تظنون، الحمدلله”.

واختتم :” لا تشعر بالحزن من أجلي، أنا راضٍ بـ القضاء والقدر، ودائما خطة ربنا أفضل خطة”.

إشارة إلى أن أهم وأشهر الأغنيات التي اشتهر بها أفرو هي أغنية أدرينالين التي طرحها خلال عام 2020.

مغني الراب المصري ​عمرو سليمان

مغني الراب المصري ​عمرو سليمان

 

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