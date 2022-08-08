برسالة مشفرة.. بيدري يرفع راية التحدي مع ريال مدريد

أكد بيدري، لاعب خط وسط برشلونة على استعداد فريقه لبدء مسابقة الدوري الإسباني، رافعا بطريقة غير مباشرة راية التحدي في وجه ريال مدريد.

ونجح برشلونة في اكتساح بوماس المكسيكي بنتيجة 6-0 في المباراة التي أقيمت على كأس خوان جامبر، مساء الأحد، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

وعقب المباراة، قال بيدري لقناة برشلونة التلفزيونية: “كانت مباراة أردنا أن نفوز بها من أجل الجمهور، لدينا الكثير من التفاؤل”.

وأضاف: “نحن برشلونة، دائما نبحث عن الألقاب وخصوصا هذه السنة، الفريق مستعد، الآن نتطلع لبداية الدوري الإسباني”.

ويسعى برشلونة لاستعادة لقب الدوري الإسباني بعد غياب 3 مواسم، حيث أنه خسره بواقع مرتين لريال مدريد ومرة لأتلتيكو مدريد.

وعند سؤاله حول شعوره باللعب بجانب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أجاب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا: “التفاهم مع ليفا أمر طبيعي، أحاول البحث عليه، اللعب مع ليفاندوفسكي أمر رائع، إنه يبحث دائما عن الشباك”.

يذكر أن هذه آخر مباراة تحضيرية يخوضها برشلونة، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل بمواجهة رايو فاليكانو.