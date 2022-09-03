برشلونة الأفضل في ميركاتو 2022

انتهت فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2022-2023 الأسبوع الماضي، بعد انتهاء أغلب الأندية من تعزيز صفوفها بعناصر جديدة.

وشهد صيف 2022 نشاطا ملحوظا من نادي برشلونة في الميركاتو عبر إبرام مجموعة من الصفقات المميزة، رغم الأزمة المالية التي ضربت النادي مؤخرا.

ونجح خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، في إدارة ميركاتو البارسا بأفضل طريقة ممكنة، رغم فشله في التخلص من الثنائي الهولندي فرينكي دي يونج وممفيس ديباي.

ويستحق برشلونة أن يأتي على رأس أنجح الأندية الأوروبية الكبرى في الميركاتو الصيفي هذا العام، وذلك للأسباب التي نستعرضها في السطور التالية.

رفع الجودة وسد الاحتياجات

الصفقات التي أبرمها برشلونة هذا الصيف أسهمت في رفع جودة التشكيلة الحالية بعد تعزيزها بعناصر تتمتع بمهارات فنية عالية، تخدم أفكار المدرب الشاب تشافي هيرنانديز.

كما تمكن النادي من تلبية احتياجات مدرب الفريق بجلب عناصر في مراكز يحتاج لترميمها هذا الموسم.

الصفقات الـ7 التي أبرمها برشلونة عززت الخط الهجومي بجلب روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، وكذلك خط الوسط بضم فرانك كيسي.

وكان خط الدفاع الأكثر تعزيزا بعد التعاقد مع ثنائي قلب الدفاع أندرياس كريستينسن وجولي كوندي، بالإضافة للظهيرين هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو.

أفضل لاعب في العالم

ظفر برشلونة بتوقيع أحد ألمع النجوم في الملاعب الأوروبية بالسنوات الأخيرة، وهو البولندي ليفاندوفسكي، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم آخر عامين من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان البارسا بحاجة لنجم لامع مثل ليفاندوفسكي، يستفيد من وجوده رياضيا وتسويقيا، لا سيما بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي العام الماضي.

وتعد صفقة ليفاندوفسكي أحد أفضل الصفقات في ميركاتو 2022، لا سيما بعدما احتكر جائزة الحذاء الذهبي، التي تُمنح لهداف الدوريات الأوروبية، آخر عامين.

صفقات بلا مقابل

لم ينفق برشلونة الكثير من الأموال على صفقاته الـ7 هذا الصيف، بل لم يتكبد سوى تكلفة 3 صفقات فقط، وهي رافينيا، ليفاندوفسكي وكوندي، والتي كلفته 158 مليون يورو.

دون ذلك، استطاع لابورتا أن يعزز صفوف البلوجرانا بـ4 لاعبين آخرين بدون مقابل، لقدومهم في صفقات مجانية.

الغريب أن برشلونة تمكن من ضم بيليرين وألونسو مجانا، رغم ارتباطهما بعقود مع أرسنال وتشيلسي على الترتيب، لكن مفاوضاته معهما دفعت الناديين لفسخ عقودهما بالتراضي، وبالتالي الانتقال المجاني للبارسا.

وبذلك، تجنب برشلونة إنفاق أي أموال على 4 صفقات دفعة واحدة، رغم الجودة التي يتمتع بها الرباعي المجاني، كيسي، كريستنسن، ألونسو وبيليرين.

مقصلة مفيدة

فترة الانتقالات الماضية شهدت تخلص برشلونة من رواتب الكثير من لاعبيه السابقين عبر التخلي عنهم سواء بتركلهم يرحلون مجانا أو عبر بيعهم.

ويأتي البرازيلي فيليبي كوتينيو في مقدمة هؤلاء الراحلين نهائيا عن ملعب كامب نو بانتقاله إلى أستون فيلا الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، قبل أن يلحق به بيير إيميريك أوباميانج، المنضم إلى تشيلسي نظير 12 مليونا.

وانضم أوسكار مينجويزا إلى سيلتا فيجو مقابل 3 ملايين يورو، فيما أعير فرانسيسكو ترينكاوا إلى سبورتنج لشبونة بمثلها، وكذلك رحل رحل سيرجينو ديست معارا إلى ميلان، وكليمنت لينجليه إلى توتنهام.

وضمت قائمة الراحلين أيضا، المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بإعارته إلى ليتشي الإيطالي، إلى جانب الثنائي ريكي بويج ومارتن برايثوايت مجانا.

وقرر النادي عدم تجديد عقد البرازيلي داني ألفيس، الذي انضم للفريق في يناير الماضي لمدة 6 أشهر فقط.

وبذلك، وفّر النادي أموالا طائلة كادت تستنزف خزائنه على مدار الموسم ما لم يترك هؤلاء اللاعبين يرحلون هذا الصيف.