برشلونة خارج دور الـ "16" بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

حجز إنتر ميلان مقعدا في دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل إيدن جيكو ثنائية ساعدت الفريق الإيطالي في الفوز 4-صفر على فيكتوريا بلزن في المجموعة الثالثة (الأربعاء 26-10-2022)، وهو ما يقصي برشلونة من المسابقة ويدفعه إلى الدوري الأوروبي.

وارتفع رصيد الفريق الإيطالي إلى عشر نقاط، بفارق ست أمام برشلونة الذي يستضيف بايرن ميونيخ اليوم أيضا.

وحتى إذا تغلب الفريق الإسباني على نظيره الألماني وفاز في الجولة الأخيرة على فيكتوريا بلزن، فإن إنتر سيتأهل بفضل التفوق في المواجهات المباشرة مع الفريق القطالوني.

وبدأ إنتر المباراة بقوة وسنحت له العديد من الفرص لكن يندريش ستانيك حارس مرمى بلزن، دافع عن مرماه بتصدي مزدوج في الدقيقة 25، قبل أن يضع هنريخ مخيتاريان فريقه في المقدمة بعد عشر دقائق.

واستغل لاعب وسط روما السابق عرضية من أليساندرو باستوني ليسكنها الشباك، فيما ضاعف جيكو من تقدم الفريق من مسافة قريبة.

ولم يشكل بلزن، الذي لم يفز في هذه النسخة من البطولة، أي خطورة على مرمى إنتر، واستقبل الهدف الثالث في الدقيقة 66 عندما استغل جيكو تمريرة لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء.

وأبلغ جيكو، الذي سجل في مرمى بلزن في المباراة الأولى، شبكة نوفا سبورت التلفزيونية “في أول 15 دقيقة، لم نلعب كما ينبغي.

“ولكن بعد الهدف الأول، حاولنا أن نلعب بأسلوبنا وبعدما سجلنا الهدف الثاني، حُسمت المباراة”.

وقال “تربطني علاقة ببلزن. أسجل في كل مرة تقريبا ألعب فيها أمامه وكان الأمر لطيفا للغاية الليلة”.

وفي عودته التي طالت انتظارها للملاعب بعد الإصابة، سجل روميلو لوكاكو الهدف الرابع مستغلا تمريرة بينية مثالية من خواكين كوريا.

وقال لوكاس هيدا قائد بلزن “نشعر بالأسى بعد الخسارة، كانت حظوظنا في المباراة قائمة لوقت طويل نسبيا، وكانت لنا بعض الهجمات المرتدة.

“ولكن بسبب أخطائنا، استقبلنا أهدافا سهلة وتكرر الأمر مرة تلو الأخرى”.

وأضاف “جيكو لاعب صلد يجيد هز شباكنا، بينما لا نجيد التعامل معه دفاعيا”.