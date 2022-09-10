برشلونة متمسّك بـ "برناردو سيلفا"

لا يرضى نادي برشلونة الاستسلام في سعيه لحسم صفقة البرتغالي “برناردو سيلفا”، لاعب وسط مانشستر سيتي، خلال الموسم الحالي.

وتحدّثت العديد من التقارير عن أن برشلونة حاول حسم الصفقة في الصيف لكنه فشل.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن برشلونة يخطّط لمحاولة جديدة، في الميركاتو الشتوي لضم سيلفا من مانشستر سيتي.

وأشارت إلى أن هذا الأمر جاء بعدما رفعت رابطة الليغا سقف الرواتب الخاصة ببرشلونة هذا العام إلى 560 مليون يورو.

ونجح برشلونة في الحد من أزمته المالية بالصيف الماضي، بعدما جمع 800 مليون يورو خلال بيع أصول رقمية مختلفة للنادي.

وأوضحت الصحيفة أن التصريحات الأخيرة لوالد سيلفا قد تكون مصدر القلق الأكبر لبرشلونة، لكنهم يعتقدون أن اللاعب لا يزال مهتمًا بالانضمام إلى البارسا.

هذا وذكرت أنّ برشلونة سيكرّر محاولات ضم برناردو في الصيف، إذا لم ينجح في ضمه خلال الميركاتو الشتوي.