برشلونة متمسّك بـ ديمبلي

أشار تقرير صحفي إسباني الى أن إدارة برشلونة تسعى لتمديد عقد اللاعب الفرنسي “عثمان ديمبلي”.

وانتهى عقد ديمبلي مع برشلونة، وفشلت الإدارة في إقناعه بالتجديد، قبل التوصل لاتفاق جديد، ووقع عقدًا لمدة موسمين مع البلوجرانا.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن عثمان ديمبلي يرتبط بعقد لمدة موسمين، مع شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو فقط.

وأضافت الصحيفة: “نصف قيمة الشرط الجزائي ستذهب إلى ديمبلي ووكيله، حال تم تفعيله من أي فريق آخر، ولذلك تسعى الإدارة لتمديد العقد لفترة أكبر وتغيير بعض البنود”، مشيرةً إلى أن إدارة برشلونة تضع تجديد عقد عثمان ديمبلي كأولوية بالنسبة لها خلال الفترة المقبلة.

وأفادت الصحيفة بأنه لم يحدث مفاوضات من قبل إدارة البارسا مع ديمبلي أو وكيله، لكن اللاعب نفسه يعرف أن النادي الكتالوني يريد الإبقاء على خدماته لفترة أطول.