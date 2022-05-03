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برشلونة متمسّك بهذه الصفقة!

3 - مايو - 2022
نادي برشلونة

نادي برشلونة

"كووورة"
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لا يزال برشلونة يأمل في التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، على الرغم من الصعوبات التي تحوم حول إتمام تلك الصفقة.

وقال فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الإيطالي، أنه وعلى الرغم من البيانات الرسمية من قبل الناديين، إلا أن برشلونة لن يستسلم في مهمة ضم المهاجم البولندي.

وأضاف أن ليفاندوفسكي يمثل أولوية بالنسبة لبرشلونة، حيث يستعد للتقدم بعرض لضمه يمتد لثلاثة أعوام، أو مدة عامين مع وضع خيار يتيح بتمديده لعام إضافي.

ومن جانبه يرغب بايرن ميونخ في الاحتفاظ بخدمات ليفاندوفسكي بحسب ما أخبر النادي وكيل أعماله في الجلسة الأولى، ولا تزال الأمور مبكرة.

يذكر أن ليفاندوفسكي خاض 44 مباراة في جميع المسابقات رفقة بايرن ميونيخ هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 49 هدفًا وصناعة 6 آخرين.

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