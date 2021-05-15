برشلونة مستعد للتضحية بـ”ميسي” من أجل التعاقد مع “هالاند”

يُبدي نادي برشلونة الإسباني اهتماما كبيرا بالتعاقد مع النجم النرويجي الصاعد، إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، أكثر من حرصه على تجديد عقد قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن برشلونة وضع نصب عينيه مسألة التعاقد مع “الفتى الذهبي” إيرلينغ هالاند، وأن هذا الأمر أولى في سلم النادي، من تجديد عقد ميسي، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وقام الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال النجم النرويجي الشاب، في وقت سابق من العام الجاري، بزيارة إلى إسبانيا من أجل خوض محادثات مع برشلونة ومدريد بشأن هالاند.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الرئيس الجديد لبرشلونة، خوان لابورتا، أصبح أشد حرصا على التعاقد مع هالاند، رغم أن النادي مثقل بديون تفوق مليار جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة قد يطلب من ميسي (34 عاما) التضحية بما يقارب نصف دخله السنوي الحالي، في حال كان الفريق راغبا في تمويل صفقة هالاند التي تصل إلى 154 مليون جنيه أسترليني.

ويحظى “الفتى الذهبي” النرويجي البالغ من العمر 20 عاما، باهتمام كبار أندية أوروبا، مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، وريال مدريد، وذلك بعد أن تألق بشكل لافت مع بوروسيا دورتموند، الذي سجل له 39 هدفا وصنع 11 هدفا خلال كل المسابقات هذا الموسم، و53 هدفا منذ انتقاله إلى صفوفه في يناير 2020، قادما من نادي سالزبورغ النمساوي، الذي أحرز له بدوره 55 هدفا في 57 مباراة.

يذكر أن إيرلينغ هالاند توج بجائزة “الفتى الذهبي – Golden Boy” لعام 2020، كأفضل لاعب صاعد في العالم، التي تمنحها صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، سنويا لأفضل لاعب تحت 21 عاما، بعد أن أحرز 44 هدفا بجميع البطولات طوال موسم (2019-2020).

وتفوق النجم النرويجي الصاعد على الإنجليزي جادون سانشو، زميله في فريق بوروسيا دورتموند، وكذلك على الكندي ألفونسو ديفيز، مدافع بايرن ميونيخ، والإنجليزي ميسون جرينوود، مهاجم مانشستر يونايتد، والإسباني أنسو فاتي، جناح برشلونة.