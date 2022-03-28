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برشلونة.. نجم “الرقم 10” يعود من جديد

منذ 16 ساعة
شعار نادي برشلونة

شعار نادي برشلونة

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خضع أنسو فاتي، مهاجم برشلونة الشاب، وصاحب الرقم 10 بعد النجم ليونيل ميسي بالفريق، لفحوصات طبية جاءت نتائجها طيبة.

وقالت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية: “فاتي خضع لاختبارات طبية اليوم، وكل الأمور تسير على ما يرام، وسيكون قادرًا على العودة للتدريبات مساء اليوم”.

ومن المقرر أن يؤدي برشلونة مساء اليوم الإثنين، جلسة تدريبية، سيشارك بها جميع اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم من قبل منتخبات بلادهم.

وغاب فاتي حوالي 9 أشهر بسبب إصابة في الركبة، قبل أن يعود ويتعرض لانتكاسة جديدة في الأوتار، حيث أصيب خلال مواجهة أتلتيك بيلباو بثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وغادر الملعب باكيا.

ورفض فاتي الخضوع لعملية جراحية، واختار العلاج التحفظي للتعافي من إصابة في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيسر.

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