برشلونة وريال مدريد يتنافسان على ضم نجم الدوري الفرنسي‎

يبدو أن الصراع على الصفقات الجديدة سيكون على أشدّه بين عملاقي الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، برشلونة وريال مدريد، وذلك خلال سوق الانتقالات المقبلة، الميركاتو الصيفي.

فمع توقف الدوريات الأوروبية بسبب انتشار فيروس ”كورونا“ في القارة العجوز، بدأت إدارات الأندية الكبرى الاستعداد للموسم الجديد في ظل الغموض الذي يحيط بمصير الموسم الحالي، وذلك من خلال وضع الأولويات الخاصة بالصفقات، في ظل المنافسة المشتعلة المتوقعة بين عمالقة أوروبا.

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ إن إدارة ريال مدريد تلقت أنباء مؤكدة برغبة برشلونة في الحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا، نجم وسط نادي ستاد رين الفرنسي، في الموسم المقبل.

وأضاف بقوله، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء: ”وصلت معلومات مؤكدة إلى ريال مدريد بأن مسئولي برشلونة بدأوا التفاوض مع ستاد رين لضم كامافينغا، حيث يراه مسئولو البارسا بوصفه البديل المستقبلي لنجم الوسط المخضرم سيرجي بوسكيتس“.

ومضى يقول: ”نجح كامافينغا في جذب الأنظار إليه هذا الموسم، بعد المستوى المميز الذي قدّمه رفقة رين في الدوري الفرنسي، ليغ 1، بوصفه مفاجأة البطولة، وهو ما دفع ريال مدريد لمحاولة ضمه ودخول برشلونة في السباق للفوز بخدماته“.

وشارك كامافينغا هذا الموسم في 36 مباراة، وأحرز هدفاً وصنع هدفين، ويجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، وأبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إعجابه الشديد بمستوى اللاعب، واعتبره خليفة البرازيلي كاسيميرو في وسط الميرينغي، لأنه يملك إمكانات فنية وبدنية هائلة.

وبحسب الموقع المقرب من إدارة النادي الملكي، فإن ريال مدريد يرى أن كامافينغا سيكون أحد أعضاء جيل المستقبل في الميرينغي، إلى جانب فينيسيوس جونيور، رودريغو، رينيير، كوبو، أوديغارد.

ورغم سنه الصغيرة، وكونه لاعب وسط مدافعا، فإن القيمة التسويقية للشاب كامافينغا ارتفعت بشكل جنوني في الموسم الجاري، حيث وصل سعره حالياً إلى 42 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وقبل توقف الدوري الإسباني كان برشلونة صاحب الصدارة بفارق نقطتين عن ريال مدريد، بعد فوزه على ريال سوسييداد بهدف نظيف، وسقوط الميرينغي أمام ريال بيتيس 1-2.