برشلونة يبدأ بالبحث عن مدرب جديد لخلافة كومان

بدأ نادي برشلونة بالبحث عن مدرب جديد لخلافة رونالدو كومان مدرب الفريق الحالي بعد التعادل مع غرناطة 1-1 في الدوري الإسباني.

وظهر برشلونة بوجه شاحب أمام غرناطة حيث ظل متأخرا على ملعبه بهدف حتى تعادل من خلال المدافع أراخو في نهاية المباراة التي شهدت اعتماد المدرب كومان على القائد جيرارد بيكيه كرأس حربة في آخر 15 دقيقة من عمر المباراة.

وبحسب راك1 الإسبانية فإن برشلونة لا يبحث عن مدرب لنهاية الموسم، لكن الأقرب هو التعاقد مع مدرب يمثل مشروعا طويل الأمد، كما أشارت راك1 إلى أن عدم اتخاذ قرار بشأن كومان بشكل فوري سيكون سببه أمورا مادية في الأساس أو لحين التوصل لاتفاق مع البديل.

وشهدت قائمة المرشحين لخلافة كومان مفاجآت عديدة بحسب الإعلامي الإسباني المقرب من النادي جيرارد روميرو.

وقال روميرو إن المدرب الهولندي فيليب كوكو مرشح لتدريب برشلونة، فيما تبدو حظوظ أندريا بيرلو كبيرة جدا حيث يعد المفضل بالنسبة لخوان لابورتا رئيس النادي.

كما تضم القائمة أيضا أنطونيو كونتي وتشافي هيرناندز وتين هاغ ومارسيلو بيلسا.

ويحتل برشلونة المركز السابع بثماني نقاط من أربع مباريات، متأخرا بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي خاض خمس مباريات.

وقال كومان بحسرة بعد المباراة: ”لقد أضاعوا (غرناطة) الوقت بمجرد تسجيل هدفهم. لم يكن هناك الكثير من المساحة للعب الكرات القصيرة والمتقنة، حيث دافع المنافس بكثافة في الخلف“.

”كانت هناك مساحات في الأطراف لإرسال تمريرات عرضية، ونملك لاعبين طوال القامة وهذا ما اعتمدنا عليه. على الأقل نجحنا في التعادل رغم فقد نقطتين“.

وظل غرناطة دون أي انتصار في المركز الـ 17 بثلاث نقاط من خمس مباريات.