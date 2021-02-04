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برشلونة يبلغ نهائي كأس إسبانيا في ليلة تألق غريزمان

4 - فبراير - 2021
برشلونة يتأهل لنهائي بطولة الكأس

برشلونة يتأهل لنهائي بطولة الكأس

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تمكن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان ،من تسجيل هدفين وصنع اثنين آخرين ليقود انتفاضة برشلونة المتأخرة والفوز 5-3 على مضيفه غرناطة بعدوقت إضافي بلوغ قبل نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء.

وكان غرناطة متقدما 2-صفر قبل دقيقتين من النهاية بفضل ثنائية كينيدي وروبرتو سولدادو.

لكن غريزمان، الذي كان فقد الكرة في الهجمة التي أدت إلى هدف سولدادو، أعاد برشلونة إلى الحياة في الدقيقة 88 ثم صنع هدف التعادل لزميله جوردي ألبا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومنح المهاجم الفرنسي التقدم لبرشلونة بعد عشر دقائق من الوقت الإضافي وحتى بعد إدراك فيدي فيكو التعادل من ركلة جزاء بعد ذلك بلحظات نجح برشلونة في التقدم مرة أخرى عبر فرينكي دي يونج في الدقيقة 108.

وحسم ألبا فوز برشلونة بتسديدة مباشرة رائعة من تمريرة جريزمانليضمن الفريق الكتالوني مكانه في الدور قبل النهائي.

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