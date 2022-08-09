برشلونة يتخلّى عن لاعب جديد

لفت خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في أوروبا، الإيطالي “فابريزيو رومانو”، الى أن إدارة برشلونة، تخطّط للتخلص من أحد لاعبي خط هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب رومانو عبر حسابه في موقع “تويتر”: “لاعب واحد بين “ممفيس ديباي” و”بيير أوباميانغ” سيرحل عن برشلونة هذا الصيف”.

وأضاف: “ديباي يتفاوض من أجل فسخ التعاقد والرحيل مجانا، وسيقبل فقط العروض من الأندية الكبرى”.

وانخفضت فرص أوباميانغ وديباي في المشاركة بشكل منتظم مع برشلونة في الموسم الجديد، مع تعاقد الفريق الكتالوني مع المهاجم الدولي البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” هذا الصيف.

وكان برشلونة قد تخلص من عدة لاعبين هذا الصيف لعدم حاجته لخدماتهم بينهم كوتينيو، ترينكاو، داني ألفيس، أداما تراوري، لوك دي يونغ، لينغليه، أوسكار مينجويزا وريكي بويغ.

بينما أبرم خمس صفقات من العيار الثقيل، بضم ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، والدنماركي أندرياس كريستينسن، والإيفواري فرانك كيسي، والإسباني جوليس كوندي، إضافة إلى تمديد عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.