برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم رافينيا

أعلن برشلونة وليدز يونايتد اليوم الأربعاء التوصل لاتفاق مبدئي بانتقال الجناح البرازيلي رافينيا إلى النادي الإسباني.

وقال برشلونة إن إتمام الصفقة يتوقف على اجتياز رافينيا (25 عاما) الفحص الطبي.

ولم يسافر رافينيا، الذي أحرز 11 هدفا في الموسم الماضي ليساعد ليدز في البقاء بالدوري الممتاز، مع الفريق الإنجليزي إلى أستراليا للاستعداد للموسم الجديد. ولم يكشف الناديان عن المقابل المالي لكن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أن برشلونة سيدفع 58 مليون يورو (58.33 مليون دولار) وقد يزيد المبلغ إلى 68 مليون يورو بإضافة المكافآت.

وحاول تشيلسي وأرسنال التعاقد مع لاعب منتخب البرازيل في الأيام الأخيرة لكنه اختار في النهاية الانتقال لبرشلونة الذي أنهى الدوري الإسباني في المركز الثاني بالموسم الماضي.

وأصبح رافينيا ثالث صفقة لفريق المدرب تشابي هرنانديز هذا الصيف بعد ضم المدافع الدنمركي أندرياس كريستنسن ولاعب وسط ساحل العاج فرانك كيسي مجانا.

وأحرز رافينيا 17 هدفا في 67 مباراة بجميع المسابقات مع ليدز بعد انضمامه من ستاد رين الفرنسي في 2020 وسبق له اللعب لسبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويبدو رافينيا مرشحا لحجز مركز الجناح الأيمن بتشكيلة البرازيل في كأس العالم في قطر هذا العام بعد أن بدأ سبع من آخر تسع مباريات لمنتخب بلاده. وأحرز ثلاثة أهداف كما قدم تمريرتين حاسمتين منذ استدعاه المدرب تيتي لأول مرة في أكتوبر تشرين الأول 2021.

وانضم المهاجم عثمان ديمبلي، الذي انتهى عقده مع برشلونة الشهر الماضي، إلى الفريق أمس الثلاثاء ومن المتوقع أن يوقع على عقد جديد مع النادي القطالوني.

وسيعزز بقاء ديمبلي الخيارات الهجومية لبرشلونة الذي يتطلع أيضا للتعاقد مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ الألماني.