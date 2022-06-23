برشلونة يثير الغموض بشأن موهبته المغربية

لا زال الغموض هو سيد الموقف بشأن مستقبل الموهبة المغربية عبدالصمد الزلزولي، في ظل تواتر عدة أخبار حول إمكانية رحيله عن برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وكان اللاعب المنضم مؤخرا لمنتخب “أسود الأطلس”، التحق بالفريق الكتالوني العام الماضي قادما من هيراكليس بعقد يمتد حتى 2024، مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين.

وقدم الزلزولي مؤشرات واعدة خلال النصف الأول من الموسم الماضي، قبل أن يبتعد عن أجواء المنافسات انطلاقا من شهر فبراير/ شباط بعد التعاقدات التي قام بها “بلوجرانا” خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

وحسب موقع “كوليمانيا” الكتالوني فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، يتمسك بالإبقاء على اللاعب بين صفوف الفريق، خاصة وأنه مقتنع بقدرته على تقديم إضافة كبيرة في باقي العناصر.

في المقابل، يتحرك ناديا فياريال وأوساسونا في إسبانيا، خلف الكواليس من أجل إقناع إدارة برشلونة بالاسغناء عن موهبته المغربية.

يذكر أن القيمة التسويقية لعبدالصمد الزلزولي تبلغ 8 ملايين يورو بعد أن كانت تقدر بـ100 ألف يورو في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي.

ويملك المهاجم صاحب 20 عاما في رصيده 11 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وحيدا.