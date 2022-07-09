السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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برشلونة يجري تدريباً من دون بيكيه... والسبب؟

منذ 8 دقائق
بيكيه

بيكيه

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أجرى برشلونة تدريباً في المدينة الرياضية جوان غامبر من دون مشاركة المدافع جيرارد بيكيه، الذي يواصل عملية التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيسر ومنعته من خوض المباريات الأخيرة في الموسم الماضي.

وفي تدريب مفتوح أمام وسائل الإعلام خلال 15 دقيقة، قاد المدرب تشافي هرنانديز جلسة التدريب التي لم يشارك فيها المدافع الكاتالوني على ملعب تيتو فيلانوفا.

وقبل جلسة التدريب، هنأ اللاعبون بيدري غونزاليز على ارتداء القميص رقم 8 في الفريق.

وفي ربع الساعة الأولى، أجرى اللاعبون التدريبات البدنية بالكرة.

وسيجري برشلونة اليوم آخر تدريب في الأسبوع خلف الأبواب المغلقة وسيستمتع اللاعبون الأحد بيوم راحة.

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