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برشلونة يحدد قيمة “أول عرض” لضم صلاح

19 - مارس - 2022
محمد صلاح

محمد صلاح

"سبورت" الإسبانية
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن موقف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من الانتقال إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023، وهناك اختلاف بين الطرفين حول العقد الجديد، وزعمت تقارير أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع النجم المصري.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن صلاح منفتح على خطوة الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة يرى صلاح بديلًا أرخص من النرويجي إيرلنيج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وأوضحت “سبورت” أن برشلونة مستعد لتجهيز عرض بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم صلاح.

وختمت: “بينما يقيّم ليفربول الصفقة بـ83 مليون جنيه إسترليني”.

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