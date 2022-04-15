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برشلونة يحسم الجدل بشأن “الاتفاق مع ليفاندوفسكي”!

منذ 6 ثواني
روبرت ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

"كووورة"
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كشف ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة، عن حقيقة وجود اتفاق مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وزعمت العديد من التقارير أن ليفاندوفسكي لديه اتفاق بالفعل على شروط العقد مع النادي الكتالوني، كما أنه أبلغ مسؤولي بايرن ميونخ بعدم تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وقال أليماني خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية “ليس لدينا أي اتفاق مع ليفاندوفسكي، وهذه تكهنات من الصحافة لملء الصفحات”.

وأضاف “ما يتردد ليس صحيحا، وإذا أردنا ضمه، فأول شيء سنفلعه هو التحدث مع ناديه”.

وقالت التقارير إن ليفاندوفسكي وافق على عقد مدته 3 سنوات، وسيحصل على راتب يتراوح بين 35 و40 مليون يورو سنويًا.

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