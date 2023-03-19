برشلونة يحسم الكلاسيكو ويحكم قبضته على صدارة الليغا

نجح برشلونة في حسم مباراة الكلاسيكو التي جمعته بغريمه ريال مدريد، مساء الأحد، في الدوري الإسباني.

برشلونة قلب تأخره بهدف أمام ريال مدريد إلى فوز مثير بنتيجة (2-1) على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، في ختام منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

تقدم ريال مدريد مبكرا في الدقيقة التاسعة بفضل هدف سجله رونالد أراوخو بالخطأ في مرماه، بعد تسديدة من فينيسيوس جونيور نجم الفريق الملكي.

وأدرك سيرجي روبرتو التعادل لبرشلونة في الدقيقة 45.

وكان البديل ماركو أسينسيو سجل هدفا ثانيا لريال مدريد (ق 81)، لكنه أُلغي بعد العودة لتقنية حكم الفيديو، بداعي وجود تسلل.

وبينما كانت المباراة في طريقها لأن تنتهي بالتعادل، سجل فرانك كيسي هدفا قاتلا في الدقيقة 90+2 قاد به برشلونة لتحقيق فوز ثمين.

بهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ليوسع الفارق مع ريال مدريد إلى 12 نقطة، قبل 12 جولة من نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن برشلونة فاز بالكلاسيكو للمرة الثالثة هذا الموسم، بعد تغلبه على الريال (2-1) في كأس السوبر الإسباني، و(1-0) في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

في المقابل فاز ريال مدريد بكلاسيكو وحيد هذا الموسم، حين تغلب على البارسا بثلاثية مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري.