برشلونة يختار بديل ميسي

رسا نادي برشلونة على التعاقد مع صفقة بديلة، إذا فشل في إعادة الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، نجم باريس سان جيرمان، إلى ملعب “كامب نو”.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن دوري أبطال أوروبا أثبت لإدارة برشلونة، حاجة الفريق إلى نجم كبير بجانب روبرت ليفاندوفسكي، كي يكون قادرًا على المنافسة.

واستقرت الإدارة على التعاقد مع نجم كبير في الصيف المقبل، وإذا فشلت في التوقيع مع ميسي، ستتجه إلى ضم البرتغالي “برناردو سيلفا”، لاعب مانشستر سيتي.

وستعمل الإدارة على التخلص من الثلاثي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه، لتوفير رواتبهم في الموسم الجديد.

وسوف تلجأ الإدارة أيضا إلى تفعيل رافعة اقتصادية أخيرة، بالإضافة إلى بيع أحد اللاعبين، والذي قد يكون فرينكي دي يونغ، بعدما فشل النادي في التخلص منه الصيف الماضي.

يذكر أن بعض التقارير زعمت مؤخرا بأن ميسي يتجاهل اتصالات برشلونة، بشأن العودة إلى النادي الكتالوني في الموسم المقبل.