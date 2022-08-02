الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
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برشلونة يخطّط للتخلّص من ديباي

منذ 12 دقيقة
ممفيس ديباي

ممفيس ديباي

موقع kooora
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حضّر نادي برشلونة خطة للتخلص من مهاجمه الهولندي “ممفيس ديباي” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبدو أن ديباي خرج من حسابات مدربه “تشافي هيرنانديز”، خاصة بعد التعاقد مع “رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي”، بالإضافة إلى تجديد عقد “عثمان ديمبلي”.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يدرس مع يوفنتوس عدة سيناريوهات لإتمام صفقة ديباي.

ويبحث برشلونة تجديد عقد ديباي، الذي ينتهي في صيف 2023، لمدة عام إضافي، مع خروجه على سبيل الإعارة هذا الصيف، بشرط إلزامية الشراء في الموسم المقبل.

ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع مهاجم بديل لمهاجمه الأساسي دوسان فلاهوفيتش، في ظل غموض موقف ألفارو موراتا حتى الآن.

ومن بين الأندية الأخرى المهتمة بديباي، يبرز مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون وتوتنهام ونيوكاسل وباريس سان جيرمان، لكن يوفنتوس يظل المرشح الأوفر حظًا للتعاقد معه.

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