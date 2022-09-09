برشلونة يخيّر أتلتيكو مدريد: التفاوض أو القضاء

يحاول برشلونة التوصل الى حل عن طريق المفاوضات مع أتلتيكو مدريد، بشأن دفع تكلفة انتقال المهاجم “أنطوان جريزمان”، البالغة 40 مليون يورو، قبل مقاضاته لما يعتبره عدم التزام بالعقد بين الناديين، الموقّع بشأن إعارة الدولي الفرنسي.

وأشارت مصادر في النادي الكتالوني الى أن جريزمان هو لاعب لأتلتيكو، منذ نهاية الموسم الماضي، حين تحقّق شرط الشراء الإجباري، وهو خوض اللاعب لأكثر من 50% من المباريات.

ولفت البارسا إلى أن العقد ينص على إعارة لعام، بالإضافة إلى عام آخر.

لكنّ جريزمان لعب أكثر من 50% من المباريات في الموسم الأول (خاض 81% منها)، وبالتالي فإن النادي المدريدي ملزم بشرائه مقابل 40 مليون يورو.

ويرى البلوغرانا أن تفعيل الإعارة لموسم ثان، كان سيتم لو لم يخض اللاعب الفرنسي 50% من المباريات، في الموسم الأول، وبالتالي فإن الموسم الثاني لا يتم تفسيره على أنه إعارة.

ورغم أن برشلونة يفكّر في مقاضاة أتلتيكو لهذا السبب، فإنه يثق في التوصل لحل مع النادي المدريدي يخدم كلا الجانبين، ويجنّبهما طريق التقاضي الطويل.