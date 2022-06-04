برشلونة يرفض الاستسلام أمام مطالب بايرن!

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم السبت، عن آخر التطورات بشأن صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، إلى برشلونة، بدءًا من الموسم المقبل.

وأعلن ليفاندوفسكي عن رغبته بشكل واضح في الرحيل عن بايرن ميونخ هذا الصيف، رغم امتداد عقده لنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية فإن بايرن حدد سعر بيع ليفاندوفسكي مقابل 40 مليون يورو، رغم تمسكهم في البداية ببقائه.

وأضافت الصحيفة أن تراجع بايرن جاء خوفًا من اتخاذ اللاعب خطوة فسخ التعاقد باستخدام المادة 17 من قانون الفيفا التي تنص على أن اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، يستطيعون إنهاء عقودهم “الطويلة” مقابل تعويض أنديتهم، وهذا يتحقق في حالة ليفا الذي أمضى مع البافاري 8 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن “برشلونة لا يستعجل إتمام الصفقة، ويأمل في حسمها بين نهاية يونيو/ حزيران الجاري وبداية يوليو/ تموز المقبل، حتى يكون اللاعب متاحًا لبدء فترة الإعداد مع الفريق”.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن برشلونة غير مستعد لتجاوز قيمة 30 مليون يورو بالإضافة للمكافآت والمتغيرات المتعلقة بعدد الأهداف والبطولات، في تعاقده المنتظر مع ليفاندوفسكي، وبالتالي لن يستسلم بسهولة أمام مطالب بايرن المالية.