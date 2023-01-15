برشلونة يسحق ريال مدريد ويفوز بكأس السوبر الإسباني

أحرز برشلونة لقب كأس السوبر الإسبانية بعدما هز جابي وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري الشباك ليفوز الفريق الكتالوني 3-1 على غريمه ريال مدريد في السعودية (الأحد 15-1-2023).

وسيطر برشلونة على المباراة تماما، واستغل ثلاثة أخطاء من ريال مدريد ليحرز ثلاثة أهداف.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 33 عندما مرر أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد كرة بالخطأ إلى سيرجيو بوسكيتس الذي بدأ هجمة أنهاها جابي في الشباك.

وعزز ليفاندوفسكي من تفوق برشلونة في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من فرينكي دي يونج إلى جابي.

وانطلق جابي في الناحية اليسرى ومرر الكرة إلى المهاجم البولندي ليضعها في المرمى بسهولة.

وسيطر القلق على ريال مدريد، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول، من تعرضه لهزيمة كبيرة أمام غريمه.

وسجل برشلونة هدفا آخر عندما فقد البديل داني سيبايوس الكرة في منتصف الملعب وانطلق جابي نحو المرمى ومررها إلى بيدري الذي سدد في الشباك.

وقلص كريم بنزيمة الفارق لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تابع تسديدته المرتدة من الحارس مارك-أندريه تير شتيجن.