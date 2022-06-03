برشلونة يعلن عن قميص الموسم الجديد!

أعلن نادي برشلونة صباح اليوم الجمعة عن قميصه الجديد، الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل (2022-2023).

ونشرت حسابات برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للقميص الجديد.

وتصدر النجمان أنسو فاتي وبيدري صور تقديم الزي الجديد للفريق الكتالوني.

وظهر على القميص شعار الراعي الرئيسي الجديد للنادي الكتالوني شركة “سبوتيفاي” الذي سيكون موجودا على قميص الفريق الأول للرجال والسيدات.

ويتكون القميص من 3 ألوان: الأزرق التقليدي والمارون (الأحمر المائل للبني) والأزرق الداكن.

وأكد برشلونة أن القميص الجديد مستوحى من الذكرى 30 لفريق عام 1992، وسيكون متاحا في المتاجر الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني.

جدير بالذكر أن جيل 1992 في برشلونة كان له الفضل في تتويج الفريق بأول لقب في دوري أبطال أوروبا، على حساب سامبدوريا الإيطالي بهدف نظيف سجله أسطورة النادي، الهولندي رونالد كومان.