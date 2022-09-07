برشلونة يعلّق على شائعة مسيئة عن بيكيه

دحض نادي برشلونة شائعة انتشرت مؤخرًا عن مدافع الفريق الكتالوني، “جيرارد بيكيه”.

وكانت عدة تقارير قد زعمت أن الشركة الخاصة بجيرارد بيكيه، حاولت شراء الرافعة الاقتصادية الرابعة التي فعلها النادي في الشهر الماضي، عندما باع 24.5% من حقوق ستوديوهات النادي لشركة Orpheus Media.

وأشارت صحيفة Ara إلى أن العديد من الشركات كانت مهتمة بشراء الأصل الخاص ببرشلونة، ومنها الشركة الخاصة بجيرارد بيكيه، لكنّ “خوان لابورتا”، رئيس البارسا، رفض الأمر، لأنه ينتهك المدونة الأخلاقية الخاصة بالنادي.

وعلّق برشلونة على هذا الأمر، في بيان رسمي، بقوله “في ضوء المعلومات المنشورة اليوم في صحيفة Ara، ينفي النادي بشدة تلقي الرئيس عرضًا لشراء جزء من ستوديوهات برشلونة من لاعب الفريق الأول بيكيه أو شركته”.

وأضاف برشلونة “يجد النادي أنه من المؤسف، انتشار المعلومات غير المؤكدة والتي تؤثر على مكانة وشرف الرياضيين في برشلونة”.