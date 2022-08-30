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برشلونة يعيد تنشيط صفقة بلجيكية

منذ ساعة واحدة
نادي برشلونة

نادي برشلونة

موقع kooora
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يخطّط برشلونة للتعاقد مع ظهير أيمن جديد قبل أيام من نهاية الميركاتو الصيفي في أوروبا.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن برشلونة استبعد التعاقد مع “خوان فويث”، ظهير فياريال، بسبب ثمنه وكثرة تعرضه للإصابات.

وأشارت إلى أن برشلونة أعاد تنشيط المفاوضات مع البلجيكي “توماس مونييه”، مدافع بوروسيا دورتموند، في الأيام الأخيرة.

في السياق نفسه، كشفت أنّ الاسم البديل لمونييه، سيكون “هيكتور بيليرين” من آرسنال، لكن، يرى مسؤولو برشلونة أن الأخير يتمتع أكثر بسمات هجومية.

وقالت “موندو ديبورتيفو” إن المفاوضات بين برشلونة وممثلي مونييه بدأت منذ الميركاتو الشتوي الماضي؟

وأضافت أن برشلونة يريد استغلال أن العلاقة ليست جيدة مؤخرًا بين مونييه والمدرب “إدين تيرزيتش” في دورتموند.

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