برشلونة يغزو قادش بأربعة أهداف ويتصدر الدوري الإسباني

سجل برشلونة أربعة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 4-صفر على مضيفه قادش ويرتقي لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت.

وضع فرينكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي الفريق القطالوني في المقدمة قبل توقف المباراة لوقت طويل بسبب مشكلة صحية لمشجع في المدرجات، وغادر اللاعبون أرض الملعب قبل العودة لاستكمال آخر عشر دقائق.

وصنع ليفاندوفسكي الهدف الثالث لأنسو فاتي في الدقيقة 86 قبل أن يكمل عثمان ديمبلي الرباعية في الوقت بدل الضائع.

ويملك برشلونة 13 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة عن البطل ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يستضيف مايوركا الأحد.

وأجرى المدرب تشابي هرنانديز تغييرات عديدة بالتشكيلة التي سحقت فيكتوريا بلزن 5-1 بوسط الأسبوع في دوري أبطال أوروبا وسدد رافينيا في القائم لكن بالكاد تسبب الزوار في مشاكل لأصحاب الضيافة في الشوط الأول.

وقال تشابي “انتصار جيد في مكان صعب يبقينا في صدارة الدوري”.

وأضاف “بغض النظر عمن يلعب لا مجال للتراجع، نحن في وضع جيد وأنا سعيد بالنتيجة وكانت المهمة الرئيسية تسجيل الهدف الأول.

“تحلينا بالصبر لكننا افتقدنا الدقة في اللمسة الأخيرة لكنني سعيد بشكل عام بما رأيت”.

وتابع “سنجري تغييرات بالفريق على مدار الموسم لأننا بحاجة للتحكم في دقائق اللعب وسنواجه إيقاف لاعبين وإصابات أيضا”.

ولم ينتظر برشلونة طويلا بعد الاستراحة حتى سدد دي يونج في المرمى المفتوح في الدقيقة 55 عقب خروج الحارس خيريمياس ليديسما لإيقاف تمريرة جابي العرضية في طريقها إلى لاعب الوسط الهولندي.

وواصل ليفاندوفسكي، الذي شارك بديلا بعد الهدف، تألقه في مغامرته الجديدة بإسبانيا وأضاف الهدف الثاني قبل 25 دقيقة من النهاية.

وتوقف اللقاء لنحو نصف ساعة لعلاج مشجع، وعند استئناف اللعب هز فاتي وديمبلي الشباك.