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برشلونة يفتقد جهود هذا اللاعب في الكلاسيكو

20 - مارس - 2022
تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

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أعلن المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز عن قائمة فريقه المختارة لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد، غدًا الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 29 لليجا.

وشهدت قائمة برشلونة غياب الأمريكي سيرجينو ديست للإصابة، الذي انضم للغائبين منذ فترة أنسو فاتي وصامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، تيناس.

الدفاع: بيكيه، أراوخو، ألفيس، لينجليت، ألبا، مينجويزا، جارسيا.

الوسط: بوسكيتس، ريكي بويج، نيكو، بيدري، جافي، فرينكي دي يونج.

الهجوم: برايثوايت، ديمبلي، ديباي، تراوري، لوك دي يونج، توريس، أوباميانج.

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