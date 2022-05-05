برشلونة يفتقد خدمات بيكيه أمام ريال بيتيس

أعلن نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، غياب مدافعه جيرار بيكي سيغيب لفترة عن المنافسات بعدما فاقم إصابة في الفخذ.

وخاض قلب الدفاع 39 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات هذا الموسم وكان آخر ظهور له في الفوز 2-1 على مايوركا في الدوري مطلع هذا الأسبوع.

ولم يحدد برشلونة جدولا زمنيا لتعافي بيكي.

وقال برشلونة على تويتر إن بيكي يعاني من مشكلة في فخذه الأيسر وسيعود بعد الانتهاء من برنامج التعافي.

وبعد أن حسم ريال مدريد بالفعل لقب الدوري يتطلع برشلونة إلى احتلال المركز الثاني ويملك 66 نقطة بفارق نقطتين عن اشبيلية الثالث قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

وسيحل برشلونة ضيفا على ريال بيتيس يوم السبت.

وتمكن بيكيه، من إثبات قيمته الحقيقية في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز في الموسم الحالي، بعدما أصبح القائد الحقيقي للفريق، بسبب المواجهات الكثيرة التي خاضها في البطولات المحلية والقارية.